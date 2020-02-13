В Україну вирушає делегація Сенату США

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

В Україну їдуть троє сенаторів США

Троє представників Комітету з питань зовнішніх зв'язків Сенату США вирушають в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву законодавців, оприлюднену на офіційному сайті сенатора Кріса Мерфі.

В Україну їдуть троє сенаторів США, демократ Кріс Мерфі та двоє республіканців - Рон Джонсон і Джон Баррассо.

"Зараз відносини США й України важливі як ніколи. Майбутнє України має значення для Сполучених Штатів, і ми повинні переконатися, що Україна знає про те, що ми розглядаємо її як стратегічного союзника", - наголошується в заяві.

Делегація вирушає до Києва для того, аби підтвердити підтримку Вашингтона.

Раніше повідомлялось, що США продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні.

До цього Мінфін США розширив санкції проти Росії. Зокрема, під санкції потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.