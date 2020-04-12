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Чоловіки, які влаштували масштабну пожежу в Житомирській області, зізналися ще в одному підпалі

Новини » Надзвичайні події     12.04.2020 - 09:20
Чоловіки, які влаштували масштабну пожежу в Житомирській області, зізналися ще в одному підпалі
Фото: лісова пожежа в Житомирській області (zt.dsns.gov.ua)

Рятувальники на території області гасять пожежу вже майже 10 днів

Двоє чоловіків, які раніше підпалили траву на території Житомирської області, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати яку вдалося лише через майже 10 днів, зізналися ще в одному підпалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району. Один з яких палив полі, а інший - лісосмугу. Працівники лісництва викликали поліцію, яка і задокументувала всі обставини правопорушення.

За інформацією правоохоронців, чоловіки, 1991 та 1989 року народження., зізналися в ще одному підпал в селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки. Їх чекає притягнення до адміністративної відповідальності.

"На допомогу в приборканні масштабних пожеж на півночі Житомирської області протягом тижня були залучені пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей і пожежна авіація ДСНС. Нею було здійснено 280 вильотів і скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води", - інформують в ДСНС.

Нагадаємо, станом на 7:00 12 квітня лісову пожежу поблизу села Звіздаль Народицького району на території Народицького та Клещівського лісництв локалізовано.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області поліція повідомила про підозру місцевому жителю, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами.

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