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Відсутність опадів, морози та до +20 тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     12.04.2020 - 10:03
Відсутність опадів, морози та до +20 тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі у більшості областей очікується мороз

Погода в Україні в неділю, 12 квітня, буде без опадів, температура повітря вдень підніметься до +20 тепла, а вночі покаже мінус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході країни температура повітря буде коливатися в районі +15+20 тепла, а вночі опуститися до -1-3.

На півночі та в центрі буде прохолодніше вдень. Стовпчики термометрів покажуть від +10+14 вдень і вночі від 0 до -4.

У східних і південних областях температурний діапазон буде ширшим - від +11 до +17 вдень, а вночі, за винятком Криму, також мороз від 0 до -3 градусів.

Опадів на території країни не очікується. Вітер по всій країні від 3 до 8 метрів за секунду.

Відсутність опадів, морози та до +20 тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні на 12 квітня (meteo.gov.ru)

Прогноз погоди у Києві та області

У столиці мінлива хмарність. Вдень від +14 до +16, а вночі температура може опуститися до -2 градусів. У решті області температурні значення подібні.

Відсутність опадів, морози та до +20 тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві та області на 12 квітня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами.

Синоптик Наталка Діденко інформувала, що до Великодня в Україні очікується дві хвилі сильного похолодання, і друга буде з морозами та мокрим снігом.

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