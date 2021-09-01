Українці вибороли ще два "срібла" на Паралімпіаді-2020

Україна здобула ще дві срібні медалі на Паралімпіаді в Токіо. Наші плавці Олексій Федина та Ярина Матло здобули "срібло" у запливі на 100 метрів брасом у класі SВ12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських Ігр.

Так, з плавцем Олексієм Фединою виступали ще два українці - Сергій Кліпперт, який фінішував п'ятим, та Данило Чуфаров, якому вдалося дістатися до фінішу шостим.

Крім цього, в запливі на 100 метрів брасом друге місце посіла українська спортсменка Ярина Матло, вона фінішувала з результатом 1:20.31.