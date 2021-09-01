Україна виборола ще одну медаль на Паралімпіаді-2020
Фото: українські спортсмени Іван Май та Лев Кац (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)
Україна виборола ще одну бронзову медаль на Паралімпіаді в Токіо. Нову медаль принесли спортсмени Іван Май та Лев Кац.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Тенісисти стали третіми на Паралімпіаді у командному розряді класу 9 - 10.
Це четверта медаль українських паралімпійців у настільному тенісі.
Зазначимо, що медаль Івана Мая та Лева Каца стала 70-ю для України на цій олімпіаді.
Нагадаємо, Ірина Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді.
Зазначимо, в рамках сьомого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 13 медалями.
Зокрема, українцю на Паралімпіаді дали золоту медаль після дискваліфікації суперника.