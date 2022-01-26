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Дефіцит бюджету та удар по експорту. Експерт оцінив наслідки санкцій для РФ

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Київ, Середа 26 січня 2022 08:47
Дефіцит бюджету та удар по експорту. Експерт оцінив наслідки санкцій для РФ Фото: президент РФ Володими Путін (kremlin.ru)
Автор: Мілан Лєліч

Санкції проти Кремля, які може ввести Захід у разі нового російського вторгнення в Україну можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ. Особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафті та газу

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Санкції за агресію. Яку ціну заплатить Росія у разі вторгнення в Україну".

Як розповів виданню радник президента України з питань економіки Олег Устенко, з відключенням від SWIFT припиняються можливості для зовнішньої торгівлі.

"Це відчує і вся держава, вся економіка і окремо населення - за кордоном можливості розрахуватися пластиковою карткою не буде, залишиться тільки готівка", - пояснив Устенко.

За його словами Росії в такому випадку доведеться урізати дефіцит, скорочувати частину програм, і не військових, не силового блоку, а в соціальній сфері.

"Приватний бізнес теж не зможе вийти на зовнішні ринки - тобто зникає можливість залучення коштів і нормального розвитку, в довгій перспективі це вдарить по можливості вести програми "лояльності" населення", - додав Устенко.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну, при цьому обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що США готують експортні обмеження щодо Росії.

Однак Білий дім не планує вводити превентивні санкції проти Росії.

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Санкції за агресію. Яку ціну заплатить Росія у разі вторгнення в Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкції за агресію. Яку ціну заплатить Росія у разі вторгнення в Україну