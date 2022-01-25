В Україні скасовують авіарейси на тлі снігопадів у Туреччині

В Україні скасовують авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, що накрив країну. Негода призвела до збоїв у роботі турецьких аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Бориспіль" .

На ранок 25 січня в "Борисполі" скасували кілька рейсів в Стамбул. Їх повинні були здійснити Turkish Airlines і Ukraine International Airlines. Літаки повинні були вилетіти о 09: 10 за київським часом.

Також повідомляється про скасування рейсу зі Стамбула до Києва - TK 457. Літак мав приземлитися в "Борисполі" о 08:30.

Причиною скасування авіарейсів з Києва до Туреччини став сильний снігопад, який накрив турецьку територію. Через негоду в аеропортах країни стався збій в роботі.

Як зазначають турецькі ЗМІ, вчора через снігопад авіакомпанія Turkish Airlines скасувала понад 50 рейсів, у тому числі кілька в Україну.

Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через снігопад в місті закриті Автовокзали, деякі в'їзди, скорочена робота державних установ.

За даними агентства Анадолу, снігопади в Туреччині триватимуть кілька днів. У деяких регіонах країни випало близько 80 сантиметрів снігу, в Стамбулі-до 35 сантиметрів.

İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmedi



Dün gece İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile şehrin birçok noktasında sürücüler zor anlar yaşadı.



İBB'nin yol temizleme çalışmalarını eleştiren İstanbullular duruma büyük tepki gösterdi. pic.twitter.com/1YQUgR0EpD — TRHaber (@trhaber_com) January 24, 2022