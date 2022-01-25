Українці через снігопади не можуть вилетіти з Туреччини. МЗС вже допомагає
В аеропорту Стамбула через сильний снігопад, що накрив Туреччину, скасували авіарейси в Україну. В результаті в повітряній гавані застрягли українці, Міністерство закордонних справ надає їм допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера українського МЗС Олега Ніколенка.
"Українські дипломати знаходяться в аеропорту Стамбула для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови", - написав у Twitter Ніколенко.
Спікер МЗС додав, що українські дипломати взаємодіють з адміністрацією аеропорту і авіаперевізниками, щоб забезпечити потреби застряглих громадян України і як можна швидке відновлення авіарейсів.
Нагадаємо, 25 січня в Україні скасували авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, який викликав збої в роботі турецьких аеропортів.
Зазначимо, днем раніше потужний снігопад обрушився на Грецію, в країні вівторок оголосили вихідним днем.