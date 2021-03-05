Комунальні тарифи: дві третини українців помітили зростання за останній місяць

Дві третини (64,7%) українців заявили, що вартість їхніх комунальних послуг за січень 2021 порівняно з груднем 2020 року зросла. Стверджують, що майже не змінилася, 19,6% респондентів.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Крім того, 5,6% опитаних помітили зниження вартості, а 10,1% не змогли відповісти на запитання. Більшість (81,9%) респондентів вважають, що влада не впоралася із завданням зниженням комунальних тарифів у січні. Вважають, що впоралася - 9,4%, а 8,6% не змогли відповісти на запитання. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 23 лютого до 1 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9%.