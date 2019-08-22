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Українські банки збільшили прибуток в 3,7 рази

Новини » Економіка    22.08.2019 - 14:30
Українські банки збільшили прибуток в 3,7 рази
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Банківський сектор України продовжує встановлювати рекорди

У січні-липні 2019 року платоспроможні банки отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, що в 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби Національного банку України у Facebook.

За даними НБУ, доходи банків за сім місяців поточного року зросли на 30% до 141,4 млрд грн, тоді як витрати - на 6% до 104,7 млрд грн.

Найбільше банкам дали процентні доходи - 89,7 млрд грн, комісійні доходи - 34,8 млрд грн, результат від переоцінки від угод купівлі-продажу - 10,6 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток в 3,7 рази

bank.gov.ua

У січні-липні 2019 року витрати банків склали 104,7 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 43,5 млрд грн, загальні адміністративні витрати 34,7 млрд грн, відрахування в резерви 6,3 млрд грн.

Українські банки збільшили прибуток в 3,7 рази

bank.gov.ua

"Національний банк очікує, що в 2019 році прибутковість сектора залишиться високою", - відзначили в прес-службі НБУ.

Українські банки збільшили прибуток в 3,7 рази

Відзначимо, раніше в НБУ заявляли, що кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш прибутковим сегментом завдяки високому попиту на споживчі кредити.

Як повідомляло РБК-Україна, чиста прибуток платоспроможних банків України в 2019 році склав 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

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