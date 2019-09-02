ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ оцінив геополітичні ризики для України

Новини » Економіка    02.09.2019 - 15:50
НБУ оцінив геополітичні ризики для України
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Ризики знижуються, але валютний ринок залишається вразливим

Геополітичні ризики для України в останні декілька місяців знизилися, що підтверджує Індекс геополітичних ризиків (GPR). Про це йдеться у другому Звіті про запровадження заходів захисту Національного банку України.

Як зазначається в огляді, значення індексу в липні 2019 року практично досягло рівня, що був зафіксований у середині 2013 року.

Агрегований світовий індекс у липні також істотно знизився, що пов’язано із ситуативним зменшенням напруги в поточних геополітичних конфліктах і намаганнях запровадити нові протекціоністські заходи, наголосили в НБУ.

"Водночас валютний ринок України залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема залишаються суттєві внутрішні політичні та геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України", - йдеться в огляді НБУ.

НБУ оцінив геополітичні ризики для України

Індекс геополітичних ризиків (GPR) оцінює агрегований рівень геополітичних ризиків у світі шляхом підрахунку в провідних світових та регіональних виданнях кількості слів, що вказують на геополітичну напругу. Його сконструювали Даріо Кальдара (Dario Caldara) та Маттео Яков’єлло (Matteo Iacoviello). Окремо розраховують індекси для ринків, що розвиваються, зокрема України. Індекс широко використовують міжнародні експерти, зокрема МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року Рада з фінансової стабільності відзначала збереження високих геополітичних ризиків для України.

Нагадаємо, в червні 2019 року в НБУ заявили, що глобальні геополітичні ризики залишаються значними, а геоекономічні - надзвичайно високими.

НБУ скоротив купівлю валюти до мінімуму Зеленский поддержал расширение полномочий НБУ
Новини України Національний банк Українириски
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся