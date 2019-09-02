НБУ оцінив геополітичні ризики для України

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Ризики знижуються, але валютний ринок залишається вразливим

Геополітичні ризики для України в останні декілька місяців знизилися, що підтверджує Індекс геополітичних ризиків (GPR). Про це йдеться у другому Звіті про запровадження заходів захисту Національного банку України.

Як зазначається в огляді, значення індексу в липні 2019 року практично досягло рівня, що був зафіксований у середині 2013 року.

Агрегований світовий індекс у липні також істотно знизився, що пов’язано із ситуативним зменшенням напруги в поточних геополітичних конфліктах і намаганнях запровадити нові протекціоністські заходи, наголосили в НБУ.

"Водночас валютний ринок України залишається досить вразливим до шоків як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема залишаються суттєві внутрішні політичні та геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України", - йдеться в огляді НБУ.

Індекс геополітичних ризиків (GPR) оцінює агрегований рівень геополітичних ризиків у світі шляхом підрахунку в провідних світових та регіональних виданнях кількості слів, що вказують на геополітичну напругу. Його сконструювали Даріо Кальдара (Dario Caldara) та Маттео Яков’єлло (Matteo Iacoviello). Окремо розраховують індекси для ринків, що розвиваються, зокрема України. Індекс широко використовують міжнародні експерти, зокрема МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року Рада з фінансової стабільності відзначала збереження високих геополітичних ризиків для України.

Нагадаємо, в червні 2019 року в НБУ заявили, що глобальні геополітичні ризики залишаються значними, а геоекономічні - надзвичайно високими.