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Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за місяць

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 10:41
Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за місяць Фото: з початку року українці продали 2 млрд доларів валютних заощаджень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в липні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2447,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2106,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 340,6 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, в липні чистий обсяг продажу валюти населенням скоротився в порівнянні з червнем (427,7 млн доларів).

Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за місяць

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 14 148,4 млн доларів і купило на 12 118,3 млн доларів. Чистий продаж склав 2 030,0 млн доларів.

Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки обміняли за місяць

Нагадаємо, за даними НБУ, продаж валюти населенням став однією з головних причин зниження курсу долара до гривні в липні на 1,1% до рівня 26,80 гривень.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

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