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Українці на початку 2021 року поновили продаж валюти банкам

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 12:36
Українці на початку 2021 року поновили продаж валюти банкам
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в січні 2021 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 349,8 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 296,4 млн доларів. Таким чином після перерви у два місяці відновився чистий продаж валюти населенням, який склав 53,4 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Українці на початку 2021 року поновили продаж валюти банкам

НБУ з 2021 року почав враховувати у статистиці дані щодо купівлі-продажу безготівкової валюти.

Українці на початку 2021 року поновили продаж валюти банкам

Нагадаємо, у листопаді-грудні 2020 спостерігалася чиста купівля валюти населенням. Всього у 2020 році населення продало банкам валюти на 15 950,6 млн доларів і купило на 14 852,5 млн доларів, сальдо склало 1 098,1 млн доларів. Ці дані не враховували безготівкових операцій населення з купівлі та продажу валюти у банках. Згідно з оновленими даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів та купило на 18 004,4 млн доларів. Сальдо склало 1 237,1 млн доларів.

Відзначимо, безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом січня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 20 млн доларів. Таким чином, позитивне сальдо становило 20 млн доларів.

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