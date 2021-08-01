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НБУ назвав причину укріплення гривні до долара

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 10:05
НБУ назвав причину укріплення гривні до долара Фото: продаж населенням валюти призвів до падіння курсу долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні на валютному ринку переважав ревальваційний тиск. Він був зумовлений значною пропозицією готівкової іноземної валюти та продажем банками валюти з позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (липень 2021 року).

Як зазначається в огляді, офіційний обмінний курс гривні до долара зміцнився на 1,1%. Сальдо інтервенцій НБУ було додатним (0,2 млрд доларів.).

Нагадаємо, фінансові аналітики, опитані РБК-Україна, вказують на ряд причин, що вплинули на посилення позицій української валюти. Зокрема, фактором для зміцнення гривні зараз є продаж аграріями валюти від експорту зерна. Важливим драйвером останнього зміцнення гривні називають підвищення облікової ставки НБУ. Тренд сильної гривні також підтримали рішення Нацбанку про зменшення викупу валюти з 20 до 5 мільйонів доларів з 1 серпня

Фінансові аналітики очікують, що в серпні курс перебуватиме в межах 26,5-27,2 гривень за долар.

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