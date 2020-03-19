Українці зможуть перетинати кордон Литви до 23 березня, - МЗС

Кордон Литви буде відкритий для перетину до опівночі 23 березня, аби українці, які знаходяться на території країни, змогли повернутися додому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України у Facebook.

За даними відомства, про це Департамент державного та дипломатичного протоколу МЗС Литви повідомило посольство України.

"Гуманітарні коридори на території Литовської Республіки працюватимуть до 00:00 23 березня 2020 року. До цього часу громадяни України зможуть перетинати кордон Литовської Республіки, щоби повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося "Укрзалізниця" призначила на 20 березня спеціальні залізничні рейси з польського Перемишля до Києва для евакуації українців. Передбачалося, що спеціальних рейсів буде чотири, орієнтовна вартість квитка на поїзд становить 700 гривень за "другий клас" і тисяча гривень за "перший клас".

Крім того, 20 квітня відбудеться евакуація українців з Кіпру. У суботу з Ларнаки відбудуть 2 спеціальні чартерні авіарейси компанії SkyUp. Переліт буде доступний і для іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.