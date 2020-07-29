Українці розділилися в оцінці дій влади щодо захисту мови

Фото: мітинг на захист мови (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість українців підтримують захист мови на державному рівні

Українці розділилися в оцінці дій влади, обраної у 2019 році, у сфері сприяння розвитку української мови. Задоволені діями влади 43,5% громадян, незадоволені - 36,4% опитаних.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Громадяни також дали оцінку закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленому у квітні 2019 року. Заявили, що за рік української мови стало більше в їх особистому житті, 37,8% респондентів, що менше - 4,2%, а 52,0% сказали, що нічого не змінилося.

Погоджуються,що держава повинна сприяти подальшій імплементації закону про мову в усіх сферах 66,5% респондентів, а 19,8% дотримуються протилежної думки.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 31 травня до 4 червня 2020 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не більше 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців (69%) вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною.

Відзначимо, Конституційний суд України 7 липня розпочав розглядати конституційність закону про мову.