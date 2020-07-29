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Украинцы разделились в оценке действий власти по защите языка

Киев, Среда 29 июля 2020 15:29
Украинцы разделились в оценке действий власти по защите языка
Фото: митинг в защиту языка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев поддерживают защиту языка на государственном уровне

Украинцы разделились в оценке действий власти, избранной в 2019 году, в сфере содействия развитию украинского языка. Довольны действиями власти 43,5% граждан, недовольны - 36,4% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Украинцы разделились в оценке действий власти по защите языка

Граждане также дали оценку закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого в апреле 2019 года. Заявили, что за год украинского языка стало больше в их личной жизни, 37,8% респондентов, что меньше - 4,2%, а 52,0% опрошенных сказали, что ничего не изменилось.

Украинцы разделились в оценке действий власти по защите языкаСоглашаются,что государство должно способствовать дальнейшей имплементации закона о языке во всех сферах 66,5% респондентов, а 19,8% придерживаются противоположного мнения.

Украинцы разделились в оценке действий власти по защите языка

Опрос проведен Киевским международным институтом социологии с 31 мая до 4 июня 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонного интервью опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не более 2,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев (69%) считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным.

Отметим, Конституционный суд Украины 7 июля начал рассматривать конституционность закона о языке.

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