Українці намагалися пронести в Польщу рекордну партію бурштину

Прикордонна служба Польщі затримала двох українців, які намагалися пронести через кордон понад 100 кілограмів контрабандного бурштину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прикордонної служби Польщі.

За даними служби, на польсько-українському кордоні у Люблінському воєводстві прикордонники виявили в двох чоловіків понад 103 кг дорогоцінного каменю загальною вартістю майже 50 тисяч євро. Крім контрабандного бурштину, в громадян України вилучили 4 тисячі пачок сигарет та 13 тисяч євро.

Як зазначили польські прикордонники, це є найбільшою конфіскованою партією контрабандного бурштину у 2019 році. Затриманих було передано співробітникам української Держприкордонслужби.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють факт причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину у одному із районів Рівненської області. Під час обшуків слідчі виявили 150 кг бурштину на майже 6 млн гривень.

Раніше прокуратура Житомирської області оголосила про підозру п'ятьом особам, які незаконно видобували бурштин у місцевому лісництві. Незаконне виробництво з нелегально видобутого бурштину організував житель іноземної держави. В ході обшуків було вилучено майже 2 тонни бурштину.