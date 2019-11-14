ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР розслідує причетність поліцейських до видобутку бурштину на майже 6 млн гривень

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 19:50
ДБР розслідує причетність поліцейських до видобутку бурштину на майже 6 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вилучено близько 150 кілограмів бурштину

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряє факт причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину у одному із районів Рівненської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Під час обшушків слідчі вилучили бурштину, вартістю близько 5,8 мільйонів гривень. Зазначається, що наразі проведено 20 обшуків за адресами проживання осіб, причетних до незаконного видобутку бурштину. Вилучено близько 150 кілограмів бурштину, мотопомпи, обладнання для видобутку та оброблене каміння.

Фото: затримання зловмисників (dbr.gov.ua)

У ДБР повідомили, що подію кваліфіковано за двома статтями: зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), а також заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 198 Кримінального кодексу України).

Раніше прокуратура Житомирської області оголосила про підозру п'ятьом особам, які незаконно видобували бурштин у місцевому лісництві.

РБК-Україна писало, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох поліцейських Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції, їх звинувачують у катуванні людини.

ДБР почало розслідування через пожежу на військовому складі у Вінницькій області У Запорізькій області засудили поліцейського за підготовку теракту
Новини України ДБРполицияянтарь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся