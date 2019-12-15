Украинцы пытались пронести в Польшу рекордную партию янтаря

Пограничная служба Польши задержала двух украинцев, которые пытались пронести через границу более 100 килограммов контрабандного янтаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.

По данным службы, на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве пограничники обнаружили у двух мужчин более 103 кг драгоценных камня общей стоимостью почти 50 тысяч евро. Кроме контрабандного янтаря, у граждан Украины изъяли 4 тысячи пачек сигарет и 13 тысяч евро.

Как отметили польские пограничники, это является самой крупной конфискованной партией контрабандного янтаря в 2019 году. Задержанные были переданы сотрудникам украинской Госпогранслужбы.

Напомним, в ноябре сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований проверяют факт причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в одном из районов Ровенской области. Во время обысков следователи обнаружили 150 кг янтаря на почти 6 млн гривен.

Ранее прокуратура Житомирской области объявила о подозрении пятерым лицам, которые незаконно добывали янтарь в местном лесничестве. Незаконное производство из нелегально добытого янтаря организовал житель иностранного государства. В ходе обысков были изъяты почти 2 тонны янтаря.