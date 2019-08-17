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У Житомирській області оголошено підозру групі осіб, які видобували бурштин

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 03:58
У Житомирській області оголошено підозру групі осіб, які видобували бурштин
Фото: видобуток бурштину (yantar.in.ua)

П'ятеро місцевих жителів незаконно добували бурштин у лісництві

Прокуратура Житомирської області оголосила про підозру п'ятьом особам, які незаконно видобували бурштин у місцевому лісництві. Про це передає РБК-Україна із посиланням напрес-службу прокуратури.

Правоохоронцями встановлено, що п'ятеро жителів Олевського району та Житомира, впродовж тривалого часу "займалися протиправною діяльністю з видобутку бурштину.

"Організатор незаконного видобутку бурштину, житель Олевська, забезпечував нелегальних старателів відповідною технікою - мотопомпами, транспортом, а також іншим знаряддям для добування корисної копалини загальнодержавного значення", - зазначили у прокуратурі.

Незаконне виробництво з нелегально видобутого бурштину організував житель іноземної держави.

"Під час проведення санкціонованого обшуку у цеху було виявлено та вилучено майже 2 тонни бурштину-сирцю, 5 верстатів для обробки коштовного каменю тощо", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити керівництво поліції Житомирської області.

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