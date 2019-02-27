Українці підтримають вступ до НАТО і ЄС у разі референдуму

Фото: прапори України та ЄС (twitter.com/VGroysman)

Ідея вступ до ЄС знаходить більше підтримки серед українців, ніж вступу до НАТО

У разі проведення референдуму станом на лютий 2019 року за вступ до ЄС були готові проголосувати 51% українців, за вступ до НАТО - 40%. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Припускаючи, що у разі референдуму, у ньому б взяли участь усі ті, хто визначився із вибором і має намір голосувати, за вступ до ЄС було б віддано 70% голосів (проти - 30%), за вступ до НАТО - 56% голосів (проти- 44%).

На запитання про бажаний напрямок зовнішньої політики 45% опитаних висловилися за приєднання України до ЄС, 14% - за приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії і Вірменії, а 25% вважають, що Україна має розвиватися незалежно, не входячи до жодного із цих об’єднань.

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КМІС провів власне опитування 8 по 20 лютого 2019 року серед 2042 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, дві третини жителів Києва (65,8%) підтримали б вступ України до НАТО у разі проведення відповідного референдуму.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.