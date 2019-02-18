В уряді назвали цифри виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (pinchukfund.org)

Україна за 2018 рік виконала половину від запланованого

Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціацію з Європейського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

Як зазначила віце-прем`єр, 2018 рік став першим роком повноцінної реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

За її даними, у порівнянні з 2017 роком прогрес виконання запланованих завдань у 2018 році зріс на 11% і склав 52%. Поступово виконуються завдання Угоди, які були не виконані в попередні роки.

"Як наслідок, сумарний результат виконання Угоди суттєво зростає і наразі складає 42% від запланованих завдань від початку її виконання", - зазначила віце-прем’єр-міністр.

За її словами, у 2018 році найбільшого прогресу досягнуто в таких напрямках як підприємництво (89%), сільське господарство (86%), зменшення технічних бар’єрів у торгівлі (70%), соціальна політика та трудові відносини (70%). Найменш вдало йде виконання зобов’язань у таких напрямках як освіта, навчання та молодь (13%), транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги (15%), державні закупівлі (16%), навколишнє природне середовище та цивільний захист (22%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування групи "Рейтинг", восени 2018 року половина українців (50%) підтримали б на референдумі вступ країни до Європейського Союзу, 30% респондентів виступають проти, 7% не підуть на референдум, а 12% не визначилися.

Нагадаємо, за даними дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології, у серпні 2018 року більшість громадян (52%) вважали, що Україні потрібно стати членом Європейського Союзу, тоді як приблизно третина (34%) з цим не згодні і ще 15% не могли визначитись зі своєю позицією.