Більшість українців на референдумі підтримають вступ до ЄС, - опитування

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Кількість прихильників у 1,5 рази перевищує кількість противників

Восени 2018 року половина українців (50%) підтримали б на референдумі вступ країни до Європейського Союзу, 30% респондентів виступають проти, 7% не підуть на референдум, а 12% не визначилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, прозахідний вектор користується вищим рівнем підтримки серед мешканців центрально-західних регіонів, більш молодших та заможніших респондентів.

За необхідності обрання одного з векторів зовнішньоекономічної інтеграції 47% декларують підтримку вступу до Євросоюзу і лише 11% - до Митного союзу Росії та її сателітів. Водночас 30% заявляють, що Україна повинна бути рівновіддаленою як від Європи, так і від Росії.

У той же час прихильники вступу до ЄС практично не змінюють своєї думки про необхідність євроінтеграції. Натомість дві третини тих, хто виступає проти союзу з Європою, підтримують зовнішньоекономічний нейтралітет і лише чверть - вступ до Митного союзу.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 19 жовтня - 2 листопада 2018 року серед 10 тисяч респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих територій. Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%.

Нагадаємо, за даними дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології, у серпні 2018 року більшість громадян (52%) вважали, що Україні потрібно стати членом Європейського Союзу, тоді як приблизно третина (34%) з цим не згодні і ще 15% не могли визначитись зі своєю позицією.

Відзначимо, що за даними опитування КМІС і "Левада-центру", у вересні 2018 року об'єднатися в одну країну хотіли б 4% українців і 16% мешканців Росії. Порівняно з лютим 2018 року підтримка об'єднання серед українців не змінилася, серед жителів Росії зросла з 10% до 16%. Таким чином, загальна тенденція зберігається - майже 90% населення вважають, що Україна повинна бути незалежною державою.