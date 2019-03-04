Українці оцінюють своє економічне становище краще, ніж країни в цілому

Фото: колаж (РБК-Україна)

Оцінка економічної ситуації за останній час значно покращилася

Більшість українців (60%) вважають, що економічне становище в Україні за останні 12 місяців погіршився, і тільки 10% відзначили поліпшення. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як відзначають соціологи, за останні п'ять років показник зменшився з 86 до 60%, одночасно зросло число респондентів, які вважають, що ситуація не змінилася (з 11 до 27%).

При цьому динаміку змін власного матеріального становища респонденти оцінюють відносно краще, ніж країни. 12% респондентів відчули поліпшення економічного становища своєї родини за останні 12 місяців, половина - погіршення, 36% - не відчули змін.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 19-28 лютого 2019 року серед 2500 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіказросла максимально за сім років - на 3,3%.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) українців в третьому кварталі 2018 року зросли на 10,0%.