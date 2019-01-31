НБУ оцінив зростання економіки України у 2018 році

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Зростання ВВП було максимальним за сім років

За оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років - на 3,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, у 2019 році, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%.

"Це пов’язано з жорсткою монетарною політикою, необхідною для зниження інфляції до цілі, та стриманою фіскальною політикою, зумовленою погашенням значних обсягів державного боргу цього року", - зазначили в НБУ.

Крім того, очікується зниження врожаю зернових після рекорду, який зробив сільське господарство основним драйвером економічного зростання у 2018 році. Додатковим фактором буде поступове уповільнення глобальної економіки та обсягів світової торгівлі, зокрема, через вплив протекціоністських заходів у світі, вважають у Нацбанку.

З наступного року реальне зростання економіки почне прискорюватися: до 2,9% та 3,7% у 2020 та 2021 роках відповідно. Цьому сприятимуть поступове пом’якшення монетарної політики, що стимулюватиме внутрішній попит, а також пожвавлення інвестиційної активності після зменшення невизначеності щодо політичної ситуації, прогнозують в НБУ.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%. За даними статистичного відомства, ВВП України виріс у I кварталі 2018 року на 3,1%, у II кварталі - на 3,8%.