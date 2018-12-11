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Війський стан підтримали лише 30% українців

Новини » Політика    11.12.2018 - 12:55
Війський стан підтримали лише 30% українців
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці вважають таке рішення надто запізнілим

Тільки третина громадян (33%) підтримують введення воєнного стану в десяти областях України, більше половини (58%) висловилися проти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому рішення ввести воєнний стан на 60 днів і по всій території України підтримують тільки 14% респондентів, не підтримують - 76%.

Війський стан підтримали лише 30% українців

ratinggroup.ua

Дві третини громадян України (69%) вважають введення воєнного стану в десяти областях України запізнілим рішенням, і переконані, що його потрібно було вводити ще в 2014 році після анексії Криму та початку військових дій на Донбасі.

Також 63% респондентів допускають, що президент Петро Порошенко хотів ввести воєнний стан в Україні на 60 днів з метою перенесення президентських виборів.

Більшість вважають, що введення воєнного стану приверне увагу світової громадськості до україно-російського конфлікту (60%) і сприятиме впровадженню додаткових міжнародних санкцій проти Росії (55%).

У той же час лише 31% опитаних вважають, що введення воєнного стану допоможе поліпшити обороноздатність країни.

Війський стан підтримали лише 30% українців

ratinggroup.ua

Опитування проводилося Соціологічної групою "Рейтинг" 4-10 грудня 2018 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів.

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан, яке було введено в десяти областях України, - це превентивна міра на термін до 30 днів. За його словами, цей час буде використано для того, щоб зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога.

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