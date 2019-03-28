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Українці оцінили шанси кандидатів вийти у другий тур виборів

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 12:33
Українці оцінили шанси кандидатів вийти у другий тур виборів
Фото: виборчий бюлетень (РБК-Україна)

Шанси у трьох кандидатів приблизно рівні

Майже 41% українців вважають, що в другий тур президентських виборів в Україні вийде Володимир Зеленський, 38% - Юлія Тимошенко, 37% - Петро Порошенко. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, вихід у другий тур Юрія Бойка і Анатолія Гриценка вірять по 6% виборців.

Українці оцінили шанси кандидатів вийти у другий тур виборів

Лідерами "другого вибору" (За кого Ви проголосуєте, якщо кандидат, якого Ви підтримуєте зараз, не буде брати участь у виборах?) є Володимир Зеленський (8,1%), Анатолій Гриценко (7,3%) та Юлія Тимошенко (6%). Майже 5% виборців підтримали б Олександра Вілкула, за умови, що їх кандидат не буде брати участь, по 3% підтримали б Юрія Бойка, Петра Порошенка, Ігоря Смєшка та Олега Ляшка.

Українці оцінили шанси кандидатів вийти у другий тур виборів

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 22-27 березня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", напередодні виборів в Україні найвищі шанси вийти у другий тур зберігають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, третина громадян (35%) вважають, що ситуація в країні поліпшиться в результаті виборів президента України.

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