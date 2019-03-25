ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Третина українців чекають покращення після президентських виборів

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 15:11
Третина українців чекають покращення після президентських виборів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найвищі очікування у виборців Зеленського, Тимошенко і Порошенка

Третина громадян (35%) вважають, що ситуація в країні поліпшиться в результаті виборів президента України. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова.

У той же час 32% вважають, що вона не зміниться, 10% - взагалі мають негативні очікування від виборів.

Відносно високий рівень оптимізму щодо поліпшення ситуації в країні в результаті виборів демонструють прихильники Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка. Найгірші очікування спостерігаються серед тих, хто не має наміру голосувати.

Третина українців чекають покращення після президентських виборів

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, напередодні виборів в Україні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

У той же час в партійному рейтингу лідирують політичні сили основних кандидатів в президенти Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, Анатолія Гриценка, Юрія Бойка та Олега Ляшка.

Зеленський на виборах 2019: результати голосування за кандидата Гриценко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко опросрейтингвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся