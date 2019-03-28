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Украинцы оценили шансы кандидатов выйти во второй тур выборов

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 12:33
Украинцы оценили шансы кандидатов выйти во второй тур выборов
Фото: избирательный бюллетень (РБК-Украина)

Шансы у трех кандидатов примерно равны

Почти 41% украинцев считают, что во второй тур президентских выборов в Украине выйдет Владимир Зеленский, 38%  - Юлия Тимошенко, 37% - Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, выход во второй тур Юрия Бойко и Анатолия Гриценко верят по 6% избирателей.

Украинцы оценили шансы кандидатов выйти во второй тур выборов

Лидерами "второго выбора" (За кого Вы проголосуете, если кандидат, которого Вы поддерживаете сейчас, не будет участвовать в выборах?) является Владимир Зеленский (8,1%), Анатолий Гриценко (7,3%) и Юлия Тимошенко (6%). Почти 5% избирателей поддержали бы Александра Вилкула, при условии, что их кандидат не будет участвовать, по 3% поддержали бы Юрия Бойко, Петра Порошенко, Игоря Смешко и Олега Ляшко.

Украинцы оценили шансы кандидатов выйти во второй тур выборов

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 22-27 марта среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", накануне выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур сохраняют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, треть граждан (35%) считают, что ситуация в стране улучшится в результате выборов президента Украины.

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