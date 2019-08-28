Українці оцінили перші 100 днів президенства Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни в цілому задоволені

Перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно - 13%, ще 24% не визначилися. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

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За даними опитування, наприкінці серпня Зеленський має довіру 70% громадян України - найвищий результат за усі часи серед усіх українських президентів. Баланс довіри-недовіри до Зеленського становить 53%.

Позитивний баланс довіри-недовіри мають і лідери його команди - Дмитро Разумков (+25%) та Андрій Богдан (+5%). Водночас значна частина громадян не має визначеного ставлення до Дмитра Разумкова (22% його не знає і ще 22% не дали певної відповіді) та до Андрія Богдана (28% його не знають і 27% не дали певної відповіді).

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Дослідження проведене 8 по 20 серпня 2019 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2040 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного з 25 червня по 7 липня, до президента Володимира Зеленського позитивно відносилися 67,8% громадян, а баланс довіри-недовіри складав 59,8%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікували від нього зниження тарифів на комунальні послуги.