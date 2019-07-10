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Зеленський залишається лідером симпатій, Порошенко очолив антирейтинг, - КМІС

Новини » Політика    10.07.2019 - 12:04
Зеленський залишається лідером симпатій, Порошенко очолив антирейтинг, - КМІС
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільш позитивне ставлення до Зеленського, Разумкова і Стефанчука

Президент України Володимир Зеленський є беззаперечним лідером народної довіри громадян України. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного з 25 червня по 7 липня.

За даними опитування, до Зеленського позитивно відносяться 67,8% від тих громадян, які знають про нього, а баланс довіри-недовіри складає 59,8%. Далі йдуть близькі соратники президента: лідер парті "Слуга народу" Дмитро Разумков (баланс +40,9%) і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук (+24,6%).

На четвертому місті за балансом довіри-недовіри знаходиться лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко (+23,1%).

На протилежному полюсі знаходяться міністр внутрішніх Арсен Аваков (-48,7%) і п'ятий президент України Петро Порошенко (-58,1%).

Зеленський залишається лідером симпатій, Порошенко очолив антирейтинг, - КМІСdif.org.ua

Опитування КМІС було проведене з 25 червня по 7 липня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%. Замовник опитування не вказаний.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, політична партія "Голос", лідером якої є музикант Святослав Вакарчук, не подолає 5%-ий бар'єр та не пройде до Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги.

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