Абсолютна більшість українців впевнені, що Росія веде проти України війну

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На Заході України впевненість в цьому значно вища

Майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією і Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися. Про це на презентації соцопитування сказав аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Сергій Шаповал, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Аналітик відзначив суттєві регіональні розбіжності. Так, у Західному регіоні України 91% респондентів вважають, що йде війна, а у Східному регіоні - лише 47%. "Тобто розрив майже вдвічі", - додав він.

Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування загальнонаціонального опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед найважливіших проблем для України в цілому громадяни називають військові дії на Донбасі (49%) і корупцію в державних органах (45%).

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко наприкінці січня 2019 року запропонував встановити з Росією "холодний мир". Президент наголосив, що "люди втомилися від війни і на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда".