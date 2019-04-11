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Українці назвали очікування від президентських виборів

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 14:28
Українці назвали очікування від президентських виборів
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вірять у поліпшення ситуації 50% громадян

Половина громадян (52%) очікують поліпшення ситуації в країні в результаті президентських виборів 2019 в Україні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного перед другим туром.

Як зазначають соціологи, після першого президентських виборів позитивні очікування зросли в 1,5 рази. Незважаючи на це 25% не мають ніяких надій на зміни, ще 7% - взагалі очікують погіршення. Відносно більше тих, хто вірить у оптимістичний сценарій розвитку після виборів, серед жителів Півдня, молодших опитаних виборців Володимира Зеленського.

Українці назвали очікування від президентських виборів

Близько 30% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 55% - протилежної думки. Після першого туру президентських виборів позитивні оцінки напрямки розвитку країни зросли майже вдвічі. Більш оптимістично оцінюють стан справ в країні мешканці Заходу і Центру країни.

Українці назвали очікування від президентських виборів

Крім 83% опитаних вважають, що країні сьогодні потрібні радикальні зміни. Лише 6% переконані, що нехай все залишається так, як є, аби не гірше, а 7% - за повернення в минуле. Очікування радикальних змін домінують серед представників усіх регіональних, вікових і електоральних груп.

Українці назвали очікування від президентських виборів

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 5-10 квітня серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка вибірки - 1,8%.

Відзначимо, за даними опитування групи "Рейтинг", у другому турі виборів 2019 в Україні виборці Володимира Зеленського перш за все демонструють свій протест проти ситуації, що склалася в країні.

Нагадаємо, у другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський поки має більше шансів перемогти і очолити державу, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. За даними опитування групи "Рейтинг", за Зеленського планують голосувати 51% українців, за Порошенка - 21%.

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