ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українці назвали місячну суму витрат на ліки та лікування

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 12:02
Українці назвали місячну суму витрат на ліки та лікування
Фото: аптека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проблема вартості ліків є головною для українців у сфері охорони здоров’я

Витрати українців на ліки та лікування з віком значно зростають. Так само зростає проблема вартості ліків.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання "Скільки грошей протягом останнього року ваша родина в середньому на місяць витрачала на ліки та лікування?", 13% респондентів заявили, що взагалі нічого не витрачали, 15% - витрачали до 200 грн на місяць, 24% - віддавали від 200 до 500 грн на ліки, 19% - платили від 500 до 1000 грн, 7% - витрачали від 1000 до 2000 грн, і майже 9% - віддавали на ліки та лікування понад 2000 грн на місяць.

Українці назвали місячну суму витрат на ліки та лікування

За рік від часу попереднього дослідження (червень 2019 року) громадська думка щодо структури та гостроти проблем у сфері охорони здоров’я практично не змінилася.

Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки, якими вони найчастіше лікуються.

Другою за значущістю проблемою є брак кваліфікованої допомоги з боку лікарів під час хвороби, вона лишається актуальною для 27% респондентів.

Третє місце поділили одразу три проблеми: 20% громадян заявили, що могли здати необхідні аналізи чи пройти призначену діагностику лише за гроші; 19% відзначили, що запис до лікаря чи отримання довідок стали ще більш складними і заплутаними; і 19% поскаржилися на погіршення ситуації з швидким і якісним наданням невідкладної допомоги.

Як зазначають соціологи, гострота сприйняття проблем зростання вартості ліків більшає з віком респондентів.

Українці назвали місячну суму витрат на ліки та лікування

Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2020 року більше третини українців (35%) заявили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру.

Водночас 39% респондентів не зверталися за такими послугами, 23% - не доплачували, а 3% - не відповіли на запитання.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за перший квартал 2020 року на "Охорону здоров'я" українці витрачають 6,0%.

Найбільшою статтею витрат були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 40,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України опрослекарствацены
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся