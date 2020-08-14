Українці назвали місячну суму витрат на ліки та лікування

Фото: аптека (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проблема вартості ліків є головною для українців у сфері охорони здоров’я

Витрати українців на ліки та лікування з віком значно зростають. Так само зростає проблема вартості ліків.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання "Скільки грошей протягом останнього року ваша родина в середньому на місяць витрачала на ліки та лікування?", 13% респондентів заявили, що взагалі нічого не витрачали, 15% - витрачали до 200 грн на місяць, 24% - віддавали від 200 до 500 грн на ліки, 19% - платили від 500 до 1000 грн, 7% - витрачали від 1000 до 2000 грн, і майже 9% - віддавали на ліки та лікування понад 2000 грн на місяць.

За рік від часу попереднього дослідження (червень 2019 року) громадська думка щодо структури та гостроти проблем у сфері охорони здоров’я практично не змінилася.

Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки, якими вони найчастіше лікуються.

Другою за значущістю проблемою є брак кваліфікованої допомоги з боку лікарів під час хвороби, вона лишається актуальною для 27% респондентів.

Третє місце поділили одразу три проблеми: 20% громадян заявили, що могли здати необхідні аналізи чи пройти призначену діагностику лише за гроші; 19% відзначили, що запис до лікаря чи отримання довідок стали ще більш складними і заплутаними; і 19% поскаржилися на погіршення ситуації з швидким і якісним наданням невідкладної допомоги.

Як зазначають соціологи, гострота сприйняття проблем зростання вартості ліків більшає з віком респондентів.

Опитування проведене Центром Разумкова та Фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2020 року більше третини українців (35%) заявили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи медичну процедуру.

Водночас 39% респондентів не зверталися за такими послугами, 23% - не доплачували, а 3% - не відповіли на запитання.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за перший квартал 2020 року на "Охорону здоров'я" українці витрачають 6,0%.

Найбільшою статтею витрат були "Продукти харчування та безалкогольні напої" - 40,0%.