Украинцы назвали месячную сумму затрат на лекарства и лечение

Фото: аптека (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проблема стоимости лекарств является главной для украинцев в сфере здравоохранения

Расходы украинцев на лекарства и лечение с возрастом значительно возрастают. Так же растет проблема стоимости лекарств.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос "Сколько денег в течение последнего года ваша семья в среднем в месяц тратила на лекарства и лечение?", 13% респондентов заявили, что вообще ничего не тратили, 15% - тратили до 200 грн в месяц, 24% - отдавали от 200 до 500 грн на лекарства, 19% - платили от 500 до 1000 грн, 7% - тратили от 1000 до 2000 грн, и почти 9% - отдавали на лекарства и лечение более 2000 грн в месяц.

За год со времени предыдущего исследования (июнь 2019 года) общественное мнение относительно структуры и остроты проблем в сфере здравоохранения практически не изменилась.

Для 41% украинцев наибольшей проблемой остается рост цен на лекарства, которыми они обычно лечатся.

Второй по значимости проблемой является отсутствие квалифицированной помощи со стороны врачей во время болезни, она остается актуальной для 27% респондентов.

Третье место поделили сразу три проблемы: 20% граждан заявили, что могли сдать необходимые анализы или пройти назначенную диагностику только за деньги; 19% отметили, что запись к врачу или получение справок стали еще более сложными и запутанными; и 19% пожаловались на ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи.

Как отмечают социологи, острота восприятия проблем роста стоимости лекарств увеличивается с возрастом респондентов.

Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2020 года более трети украинцев (35%) заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру.

В то же время 39% респондентов не обращались за такими услугами, 23% - не доплачивали, а 3% - не ответили на вопрос.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за первый квартал 2020 года на "Здравоохранение" украинцы тратят 6,0%.

Самой большой статьей расходов были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 40,0%.