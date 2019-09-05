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Українці назвали частку витрат на комуналку в сімейному бюджеті

Новини » Економіка    05.09.2019 - 18:12
Українці назвали частку витрат на комуналку в сімейному бюджеті
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Взимку частка комунальних видатків сягнула 20%

Одне домогосподарство витрачало на оплату житла, комунальних продуктів та послуг в I кварталі 2019 року 1719,05 грн, що становить 19,4% місячних витрат. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України, проведеного Державною службою статистики.

Таким чином, частка витрат порівняно з літніми місяцями значно зросла (у III кварталі 2018 року вона становила 8,0%).

За даними статистичного відомства, було опитано 8446 господарств. Середній еквівалентний розмір домогосподарства становить 2,11 осіб.

За даними Держстату, середні грошові витрати одного домогосподарства у і кварталі 2019 року становили 8852,22 грн в місяць.

При цьому споживчі грошові витрати одного домогосподарства склали 8036,13 грн (90,8%) в місяць, неспоживчі - 816,09 (9,2%).

В споживчих витратах продукти харчування займають 43,8%, непродовольчі - 31,1%, послуги - 15,9%. При цьому витрати на продовольчі товари та харчування поза домом склали 45,6%.

Українці назвали частку витрат на комуналку в сімейному бюджеті

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год на одного власника особового рахунку склали: у січні 2019 року - 2693,2 грн, у лютому - 2660,6 грн, березні - 2296,5 грн, квітні - 1191,9 грн, травні - 779,4 грн, червні - 659,6 грн, в липні - 652,9 грн.

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