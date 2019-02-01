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Заборгованість населення з оплати ЖКП за 2018 рік зросла на 23 млрд грн

Новини » Економіка    01.02.2019 - 10:26
Заборгованість населення з оплати ЖКП за 2018 рік зросла на 23 млрд грн
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці у 2018 році сплатили лише 80,6% нарахованих сум

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн, що на 7,9 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець грудня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 26,4 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 16,7 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,0 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії - 4,8 млрд грн.

Заборгованість населення з оплати ЖКП за 2018 рік зросла на 23 млрд грн

www.ukrstat.gov.ua

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в грудні 2018 року становили 2292,8 грн.

Згідно з даними Держстату, у грудні 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 10,7 млрд грн (58,3% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,2 млрд грн (120,5%).

Усього за 2018 рік рівень оплати населенням за послуги ЖКП становив 80,6%.

Нагадаємо, на кінець грудня 2017 року українці заборгували за житлово-комунальні послуги 32,3 млрд грн.

Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2018 року отримували 3916,8 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 28,2% і становив 713,0 грн.

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Теми: Опалювальний сезон
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