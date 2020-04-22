Украинцы могут предъявлять цифровые паспорта во время карантина, - Минздрав

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Юридическая сила электронной ID-карты определена Постановлением правительства

Во время карантина украинцы могут предъявлять цифровые паспорта из приложения "Дія". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

При этом отмечается, что юридическая сила электронных ID-карты и зарубежного биометрического паспорта определена Постановлением правительства.

"После карантина вы сможете пользоваться ими в любых жизненных ситуациях, где требуется паспорт гражданина Украины: путешествия самолетом или поездом, почтовой связи, удостоверение возраста, банковские услуги и др", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля в приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины. Так, с сегодняшнего дня украинские граждане имеют возможность пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.

Кроме того, Кабмин признал официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія". В правительстве сообщили, что цифровые документы в приложении "Дія" в пределах страны считаются аналогами бумажных паспортов.

Добавим, что в скором времени в приложении "Дія" появится электронная прописка.