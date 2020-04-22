В Україні анонсували введення електронної прописки

Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Незабаром електронна прописка з'явиться в додатку "Дія"

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк анонсував введення електронної прописки. Про це він повідомив під час онлайн-презентації програми "Дія", передає РБК-Україна.

Він зазначив, що електронна прописка з'явиться незабаром і буде відображатися в додатку "Дія" та на спеціальному сайті.

"Минулого тижня і сьогодні вранці ми мали конференцію з розробниками. Вже дуже скоро з'явиться сервіс, який зможе показувати саме місце реєстрації осіб, що мають ID-карти, і в додатку "Дія", та на порталі... Саме та інформація, яка є в реєстрі, буде з'являтися в електронному вигляді", - повідомив Соколюк.

Нагадаємо, 22 квітня у програмі "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України. Так, відсьогодні українські громадяни мають можливість користуватися цифровими ID-біометричним паспортом і закордонним паспортом.

Крім того, Кабмін визнав офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія". В уряді повідомили, що цифрові документи у програмі "Дія" в межах країни вважаються аналогами паперових паспор