Українці їдять більше риби і фруктів, менше картоплі і хліба, - Держстат

Фото: продуктовий ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

На одного українця приходиться майже 5 кг м'яса і м'ясопродуктів і приблизно стільки ж картоплі на місяць

У структурі домашнього харчування I півріччі 2018 року в порівнянні аналогічним періодом минулого року відбулися певні зміни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, збільшилося споживання в домогосподарствах риби та рибопродуктів - на 8%, фруктів, ягід, горіхів, винограду - на 3%, м’яса та м’ясопродуктів - на 2%.

У той же час скоротилося споживання картоплі - на 3%, хліба і хлібних продуктів та молока і молочних продуктів - по 1%.

Залишилося на рівні січня-червня 2017 року споживання яєць, олії та інших рослинних жирів, цукру, а також овочів і баштанних.

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Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І півріччі 2018 року склали 9249 грн. У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи становили 4384 грн на місяць.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України, домогосподарства в другому кварталі 2018 року витрачали на продовольчі товари і харчування поза домом 52,9% своїх видатків. 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включно з послугами ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.