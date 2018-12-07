Субсидії та пільги покривають 31% витрат українців на ЖКП, - Держстат

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частка пільг та субсидій за останній рік суттєво скоротилася

Середні витрати домогосподарств на оплати житла, комунальних продуктів та послуг у I півріччі 2018 року складали 1321 грн на місяць або 16% від загальних витрат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, у І півріччі 2017 року відповідні витрати складали 19% або 1280 грн або 1321 грн на місяць.

Розмір отриманих пільг та субсидій (готівкових та безготівкових) на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у розрахунку на пересічне домогосподарство становив 412 грн на місяць, або 31% витрат на оплату житла, комунальних продуктів та послуг (у січні-червні 2017 року - 504 грн (39%).

За даними Держстату, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І півріччі 2018 року склали 9249 грн. У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи становили 4384 грн на місяць.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2018 року становила 39,2 млрд грн, що на 1,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України, домогосподарства в другому кварталі 2018 року витрачали на продовольчі товари і харчування поза домом 52,9% своїх видатків. 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включно з послугами ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.