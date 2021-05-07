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Українці дали оцінку пакту Молотова-Ріббентропа в розв'язуванні Другої світової

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 11:18
Українці дали оцінку пакту Молотова-Ріббентропа в розв'язуванні Другої світової Фото: пакт Молотова-Ріббентропа на думку українців став причиною розв'язання Другої світової війни (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Відносна більшість (48%) українців погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа". Не погоджуються з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Українці дали оцінку пакту Молотова-Ріббентропа в розв'язуванні Другої світової

Крім того, 46% українців погоджуються, що Радянський Союз не зміг би здобути перемогу у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з Антигітлерівської коаліції. Не погоджуються з цим 35%, ще 19% - не визначилися.

Українці дали оцінку пакту Молотова-Ріббентропа в розв'язуванні Другої світової

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, у 2020 році із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджувалися 56% українців, не погоджувалися із цим 24% і ще 20% не визначилися

Нагадаємо, у 2019 році фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, який був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього. Після підписання "пакту Молотова-Ріббентропа" Німеччина та СРСР вторглися на територію Польщі.

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