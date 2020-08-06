Не втратили надії: частина українців планують зарубіжний відпустку

Фото: пляж в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)

За кордон в цьому році збираються (або вже там побували) близько 3% українців

Більшість українців (66%) не планують і не були у відпустці цього літа. Водночас, 16% респондентів вже були у відпустці, ще 18% - планують її на це літо.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, серед тих, хто вже був у відпустці, або лише планує її, - 43% проводити її у своєму населеному пункті, і стільки ж - в іншому регіоні України, лише 9% виїжджали або планують поїхати за кордон.

Таким чином, серед всіх українців закордонну відпустку планують (або вже там побували) близько 3% українців.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 5 серпня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, до середини вересня 2019 року більшість українців (69%) вже побували у відпустці.

Вдома в минулого року провели відпустку 31% українців, на морі в Україні (21%), на дачі / садовій ділянці (10%), на морі за кордоном (6%), в іншому місті / селі України (4%), не морський відпочинок за кордоном змогли дозволити собі 3% жителів України.