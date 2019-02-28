Українців просять утриматися від поїздок в Пакистан

Українцям, які перебувають у Пакистані, рекомендують мати при собі документи, що посвідчують особу

В связи с обострением ситуации безопасности на территории Исламской Республики Пакистан Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Пакистан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт консульской службы МИД Украины.

Как отмечается, украинцев просят не посещать территории Азад Кашмир, провинции Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.

"Гражданам Украины, которые находятся в Исламской Республике Пакистан, рекомендуем проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, ограничить передвижение ночью и использование местного общественного автотранспорта", - говорится в сообщении

Также консульская служба рекомендует постоянно иметь при себе документы, которые удостоверяют личность и подтверждают законность пребывания в Пакистане, а также неукоснительно выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов и военных.

"В связи с частичным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Пакистан целесообразно заблаговременно уточнять у представителей авиакомпаний информацию относительно фактического состояния осуществления рейсов", - добавляют в МИД.

Ранее в МИД сообщили, что из-за того, что в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном был отменен ряд авиарейсов, в аэропорту в Дели застряла группа украинцев.

Позже стало известно, что части украинцев, которые не могут вылететь из аэропорта Дели (Индия), уже перебронировали билеты на 2 марта.

РБК-Украина писало, что посольство Украины в Республике Индия рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Индии из-за конфликта с Пакистаном.