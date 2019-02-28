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У МЗС розказали, коли з Делі зможуть вилетіти застряглі українці

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 16:36
У МЗС розказали, коли з Делі зможуть вилетіти застряглі українці
Фото: ситуація в аеропорту (facebook.com/Володимир Шабловський)

В аеропорту перебуває до 20 українців

Частині українців, які не можуть вилетіти з аеропорту Делі (Індія), вже перебронювали квитки на 2 березня. Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ"

Як зазначається, українці повинні були летіти рейсом Делі-Астана. Погорельцев не зміг назвати точну кількість громадян України, які не змогли вилетіти з Делі, але заявив, що їх було до 20 людей. 

"Український консул також перебуває в аеропорту, вирішує питання перебронювання квитків, щоб відправити людей якомога швидше. Частина людей буде відправлена післязавтра точно, а якщо вдасться, можливо, й раніше", - сказав Погорельцев.

Він запевнив, що до вильоту всіх українців розмістять в готелях, їм буде надано максимальне сприяння, зокрема, вирішено питання з харчуванням і забезпеченням всім необхідним.

Раніше у МЗС повідомли, що через те, що унаслідок військового конфлікту між Індією та Пакистаном було скасовано низку авіарейсів, в аеропорту в Делі застрягла група українців.

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, повідомлялося, що через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією затримується рейс Міжнародних авіаліній України (МАУ) PS392 сполученням Делі-Київ. 

Зазначимо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач, який порушив повітряний простір Індії. Після цього Індія та Пакистан закрили повітряний простір. 

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