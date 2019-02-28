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Пакистан призупинив рух поїздів в Індію

Новини » Політика    28.02.2019 - 11:06
Пакистан призупинив рух поїздів в Індію
Ілюстративне фото (twitter.com wasimakramlive)

У Пакистані повідомили, що відновить рух відразу після того, як ситуація з безпекою покращиться

Пакистан призупинив рух поїзда Samjhota Express, який курсує два рази в тиждень між Пакистаном та Індією через зростання напруженості у відносинах двох країн. Про це повідомляє Doon.

У Пакистані повідомили, що відновлять рух відразу після того, як ситуація з безпекою покращиться. Раніше в Ісламабаді обіцяли, що змін у розкладі руху поїзда не буде.

Нагадаємо, сьогодні вранці сталася перестрілка на кордоні Індії і Пакистану, а вчора сторони ліквідували військові літаки один одного. Зокрема, Пакистан збив два літаки ВПС Індії, а індійська сторона збила пакистанський винищувач. Індія привела армію в повну боєготовність.

На тлі цих подій Індія і Пакистан закрили повітряний простір. Але, через кілька годин Індія відновила роботу аеропортів, а Пакистан до цих пір ні. США і Туреччина закликали сторін до деескалації конфлікту. Зокрема Трамп прокоментував ситуацію на кордоні Індії і Пакистану. За його словами,США намагаються домогтися зупинки ескалації кризи і відновити ситуацію на кордоні між двома країнами.

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