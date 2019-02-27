Українців просять утриматися від поїздок до Індії

Зокрема, просять не їздити до індійського штату Джамму і Кашмір

Посольство Украины в Республике Индия рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства.

Как отмечается, украинцев просят воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал Прадеш.

"Следует учитывать, что с 27 февраля 2019 года Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал Прадеш, Панджаб и Уттаркханд", - говорится в сообщение.

В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, украинцам рекомендуют безотлагательно обращаться в посольство Украины в Индии на номер "горячей линии": +91 9205507157, консульский отдел: +91 1126145093 или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 2381657.

Напомним, сегодня ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии в районах Пунч и Возрасте в штате Джамму и Кашмир. После этого Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство.

После этого госсекретарь США Майк Помпео призвал Индию и Пакистан избегать эскалации конфликта.

РБК-Украина писало, что из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией задерживается рейс Международных авиалиний Украины (МАУ) PS392 сообщением Дели-Киев.