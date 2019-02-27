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Індія відкрила повітряний простір

Новини » Політика    27.02.2019 - 13:23
Індія відкрила повітряний простір
Ілюстративне фото (twitter.com SputnikMundo)

Пакистан поки не відновив роботу аеропортів

Індії відновила роботу аеропортів після скасування заборони на польоти цивільних лайнерів. Про це повідомляє ANY.

Заборона була введена з міркувань безпеки через напруженість у відносинах з Пакистаном. Зазначимо, що Пакистан поки не відновив роботу аеропортів.

Нагадаємо, повітряний простір над прикордонними областями Індії і Пакистану було закрито через авіаудари. Сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії. Пакистанські літаки порушували повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір. Також РБК-Україна опублікувало відео з місця двох авіаударів.

Після цього Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. У свою чергу влада Індії закрили повітряний простір для транзитних літаків над містом Амрітсар.

Зазначимо, США закликали Пакистан та Індію до деескалації конфлікту. Також Пакистан закликав до діалогу. Відповіді з боку Індії ще не було.

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