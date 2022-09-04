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Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків

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Україна, Неділя 04 вересня 2022 07:30
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків Фото: "бабине літо" слід очікувати в жовтні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тривалі періоди сухої та теплої погоди восени називаються "бабиним літом". Зазвичай вони спостерігаються у жовтні-листопаді.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У жовтні бувають такі періоди, у листопаді. Прогнозувати зараз їх практично неможливо", - сказала вона.

Синоптик зазначила, що про "бабине літо" можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно п’яти днів та температура підніметься до 15-20 градусів.

За її словами, зазвичай "бабине літо" спостерігається на початку - середині жовтня. "Але поки що ми не можемо спрогнозувати", - додала Голеня.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у першій половині вересня в Україні очікується прохолодна осіння погода. Температура на більшій частині не підніметься вище 20 градусів.

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